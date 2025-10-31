SBB und Thurbo eröffnen in Weinfelden TG neue Serviceanlage

Keystone-SDA

Die SBB und ihre Tochtergesellschaft Thurbo eröffnen in Weinfelden eine modernisierte Serviceanlage zur Inbetriebnahme und Instandhaltung von 329 neuen Regionalzügen. Thurbo investierte 18,4 Millionen Franken in die Erweiterung der Anlage.

(Keystone-SDA) Mit dem Ausbau will das Bahnunternehmen den Anforderungen eines steigenden Zugangebots und zunehmender Reisendenzahlen weiterhin gerecht werden, wie es am Freitag in einer Medienmitteilung hiess.

Die Serviceanlage in Weinfelden ermögliche die Einführung von 329 neuen, einstöckigen S-Bahn-Zügen (Flirt Evo) der SBB sowie deren Töchter RegionAlps und Thurbo, da sämtliche 329 Züge in Weinfelden in Betrieb genommen werden.

Durch die Standardisierung der neuen Flotte und die Nähe der Weinfelder Serviceanlage zum Hersteller Stadler in Bussnang TG und Erlen TG könnten Instandhaltung, Schulung und Inbetriebnahme gebündelt werden.

Künftig beschäftigen die SBB laut Mitteilung bis zu 30 Spezialistinnen und Spezialisten, welche die Instandhaltung der Züge von Thurbo umsetzen.