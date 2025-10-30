Schaden im Hauenstein-Basistunnel führt zu Einschränkungen

Keystone-SDA

Auf der SBB-Strecke zwischen Basel und Olten ist der Bahnverkehr voraussichtlich bis Donnerstagmittag eingeschränkt. Grund ist die Beschädigung eines Kabels der Sicherungsanlagen bei nächtlichen Bauarbeiten im Hauenstein-Basistunnel.

(Keystone-SDA) Spezialisten wurden aufgeboten, um das beschädigte Kabel zu reparieren, wie die SBB mitteilten. Es komme zu Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen. Die SBB informieren auf einem Liveticker laufend. In Basel, Bern, Olten und Zürich sei zusätzliches Personal in den Bahnhöfen im Einsatz, um die Reisenden zu informieren.