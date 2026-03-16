Schaffhausen rüttelt am Fremdsprachenunterricht in der Primarschule

Keystone-SDA

Der Schaffhauser Kantonsrat hat am Montag einer Motion zugestimmt, die eine Verschiebung des Fremdsprachenunterrichts von der Primar- an die Oberstufe prüfen will. Davon betroffen könnte Französisch oder Englisch sein.

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(Keystone-SDA) Die Debatte im Schaffhauser Kantonsrat verlief intensiv und zog sich quer durch die politischen Lager. Mit 36 zu 17 Stimmen überwies das Parlament am Montag die Motion «Verschiebung des Fremdsprachenunterrichts an die Oberstufe».

Entscheidend für den deutlichen Erfolg war eine wesentliche Anpassung des Textes im Vorfeld: Statt ausschliesslich das Frühfranzösisch ins Visier zu nehmen, wurde die Motion so abgeändert, dass auch eine Verschiebung des Frühenglischs eine mögliche Lösung sein könnte.