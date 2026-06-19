Schaffhauser Gericht spricht Influencer frei

Keystone-SDA

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Das Schaffhauser Kantonsgericht hat den Influencer Mirco Casorelli vom Vorwurf der Diskriminierung und Aufruf zu Hass freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Fussballnationalspieler rassistisch beschimpft zu haben.

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(Keystone-SDA) Die zuständige Einzelrichterin verkündete den Freispruch nach einer eher kurzen Verhandlung am Freitag. Der Strafbefehl vom Dezember 2024, den die Schaffhauser Staatsanwaltschaft gegen Casorelli verhängte, wird damit aufgehoben. Diese verurteilte den Schaffhauser Influencer zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse.

Grund für den Strafbefehl waren «Singkontrolle»-Videos, in denen sich der Casorelli abfällig über Fussballnationalspieler äusserte, die die Hymne vor einem Spiel nicht mitsangen. Casorelli, der als «Bireweich» auf Social Media auftritt, macht geltend, die Videos seien Satire. Das Urteil des Kantonsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.