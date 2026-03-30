Schaffhauser Kantonsrat stimmt Beitrag für Sportzentrum-Ausbau zu

Keystone-SDA

Der Schaffhauser Kantonsrat hat am Montag einstimmig einen Kredit von rund 6 Millionen Franken bewilligt. Mit diesem Beitrag soll die geplante Erweiterung des Hallensportzentrums Schweizersbild unterstützt werden.

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(Keystone-SDA) Der Entscheid fiel in der Ratssitzung mit 52 zu 0 Stimmen deutlich aus. Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien hoben die grosse Bedeutung des Projekts hervor, das einen breiten Nutzen für den Spitzen-, Breiten-, Jugend-, Behinderten- und Schulsport im gesamten Kanton habe. Mit der Erweiterung der bestehenden Infrastruktur könne Schaffhausen seine Position als national bedeutender Sportstandort weiter festigen.

Nationales Tischtenniszentrum und neue Hallen

Das Ausbauprojekt gliedert sich in zwei Hauptbereiche. Im Westteil der Anlage wird die Bettenkapazität für Sportlerinnen und Sportler auf insgesamt 64 Zimmer verdoppelt. Zudem entsteht dort das neue nationale Leistungszentrum von Swiss Table Tennis.

Im Ostteil sind zwei zusätzliche, unterteilbare Sporthallen für den Vereins- und Schulsport sowie eine unterirdische, 60 Meter lange Laufbahn für Leichtathletik-Sprinttrainings vorgesehen. Die Gesamtkosten für das Grossprojekt belaufen sich auf rund 40,2 Millionen Franken.

Die Finanzierung ist breit abgestützt: Neben dem Kantonsbeitrag beteiligen sich die Stadt Schaffhausen mit ebenfalls rund 6 Millionen, die Jakob und Emma Windler Stiftung mit 14,4 Millionen sowie der Bund über das nationale Sportanlagenkonzept NASAK an den Kosten. Den Rest der Summe tragen die Stiftung Schweizersbild sowie private Spender.

Ein Leuchtturmprojekt für die Region

Das Hallensportzentrum Schweizersbild, bekannt unter dem Namen BBC Arena, hat sich seit der Eröffnung zu einem zentralen Pfeiler der regionalen Schaffhauser Sportinfrastruktur entwickelt. Es dient heute als Trainingsstätte für Nationalteams sowie als Austragungsort für internationale Spiele in Sportarten wie Handball, Volleyball und Unihockey. Aufgrund der hohen Auslastung und des stetig wachsenden Bedarfs der Schulen und Vereine ist die Kapazitätserweiterung laut Regierung dringend notwendig.

Da der kantonale Beitrag die Grenze von 3 Millionen Franken überschreitet, unterliegt der Beschluss dem obligatorischen Referendum. Das Stimmvolk wird voraussichtlich am 14. Juni 2026 über den Verpflichtungskredit entscheiden können. Am selben Tag wird auch über den städtischen Beitrag an der Urne abgestimmt.