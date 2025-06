Schaffhauser Polizei fasst junge Autodiebe nach wilder Jagd

Keystone-SDA

In einer grenzüberschreitenden Aktion hat die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Mittwoch zwei junge Autodiebe verhaftet. Sie stahlen zwei teure Autos, indem sie in Rammbock-Manier in ein Autogeschäft in Trasadingen einbrachen.

(Keystone-SDA) Für den Einbruch um 2 Uhr morgens nutzten die Jugendlichen ein zuvor in Neuhausen gestohlenes Auto, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Dieses Auto liessen sie am Tatort zurück.

Der «Rammbock-Einbruch» blieb nicht unbemerkt, die Schaffhauser Polizei nahm die Verfolgung auf. Eines der Autos liessen die Diebe beschädigt in Wilchingen stehen. Mit dem anderen flüchteten sie nach Deutschland.

Im deutschen Lauchringen verunfallte auch der zweite Wagen, er blieb brennend in einem Bachlauf liegen. Die Schaffhauser Polizei konnte einen zu Fuss flüchtenden Jugendlichen festnehmen und übergab ihn der deutschen Polizei.

Gemeinsam suchten die Polizeien nach den beiden weiteren Jugendlichen. Mithilfe einer Drohne und dank Hinweisen aus der Bevölkerung fanden sie einen zweiten Verdächtigen. Der dritte konnte fliehen.

Die beiden Gefassten wiesen wegen des Unfalls Verletzungen auf und wurden in Spitäler gebracht. Die Umstände des «Rammbock-Diebstahls» sind Gegenstand laufender Ermittlungen.