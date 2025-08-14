The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schaffhauser Regierung will Referendum gegen Individualbesteuerung

Keystone-SDA

Der Schaffhauser Regierungsrat hat dem Kantonsrat beantragt, das Kantonsreferendum gegen das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung zu ergreifen. Der Systemwechsel ist nach Ansicht der Regierung unverhältnismässig und führt zu Mehrkosten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der angestrebten Abschaffung der Heiratsstrafe bei der direkten Bundessteuer ist der Schaffhauser Regierungsrat einverstanden, wie er am Donnerstag mitteilte. Die Einführung der Individualbesteuerung sei jedoch die falsche Vorgehensweise.

Die vom Parlament Ende Juni beschlossene Einführung der Individualbesteuerung hätte weitreichende Folgen für die Kantone. Die Schaffhauser Regierung befürchtet unter anderen einen hohen organisatorischen Aufwand und Mehrkosten.

Das Vorgehen des Bundes sei deshalb unverhältnismässig. In zahlreichen Kantonen – darunter auch Schaffhausen – sei durch das Splittingverfahren bereits seit Jahren gewährleistet, dass Ehepaare steuerlich gleich behandelt würden wie unverheiratete Paare.

Das Kantonsreferendum kommt zustande, wenn es von mindestens acht Kantonen ergriffen wird. In diesem Falle kommt es zu einer Volksabstimmung über die Individualbesteuerung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft