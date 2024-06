Schauspieler Daniel Brühl hätte früher gerne Mode-Tipps bekommen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Schauspieler Daniel Brühl (45) hätte früher gerne etwas Mode-Nachhilfe bekommen. “Wenn ich die allerersten Bilder von mir sehe, hätte ich vielleicht eine Beratung von jemandem wie Karl Lagerfeld oder jemand anderem gebraucht”, sagte Brühl (“Im Westen nichts Neues”, “Good Bye, Lenin!”) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. “Doch irgendwann bin ich dann in Modefragen reingewachsen.” Durch seinen Beruf sei er schon früh in die Situation gekommen, sich Gedanken um die passende Kleidung je nach Anlass zu machen, sagte Brühl, der in Berlin lebt und in Barcelona geboren wurde. Er selbst interessiere sich für Mode, ohne sich aber einen Experten nennen zu wollen.

Brühl ist ab Freitag (7. Juni) als Modezar Karl Lagerfeld in der Serie “Becoming Karl Lagerfeld” zu sehen. Die sechsteilige Produktion beim Streamingdienst Disney+ zeigt den aufstrebenden Designer im Paris der 1970er Jahre. Der in Hamburg geborene langjährige Chefdesigner der Modemarke Chanel stand für Pariser Chic und Eleganz und starb im Jahr 2019.