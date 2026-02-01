Schauspieler Urs Althaus muss sich Chemotherapie unterziehen

Schauspieler Urs Althaus ist an Lungenkrebs erkrankt. Vor einer Woche begann er mit der Chemotherapie, wie der 69-Jährige dem "SonntagsBlick" erzählt. Es ist bereits die zweite Krebsdiagnose für den Schauspieler.

(Keystone-SDA) Die Schockdiagnose erhielt der Urner im Frühling 2025. «Nur meine engsten Freunde habe ich informiert. Sie tragen und begleiten mich», sagt er in dem am Sonntag veröffentlichten Artikel.

Weil die Lage des Tumors eine Operation verunmöglichte, musste er sich zunächst einer Immuntherapie unterziehen. Seither verzichtet er auf seine tägliche Flasche Wein und die drei Packungen Zigaretten pro Tag, wie er der Zeitung erzählt.

«Ich wollte über meine Geschichte sprechen, nachdem ich als geheilt gelte», sagt er. Doch die Immuntherapie schlug nur kurzzeitig an. Nun hat er sich doch für den Schritt an die Öffentlichkeit entscheiden. Damit wolle er Mut machen. «Den Mut, nie aufzugeben und in jeder Herausforderung das Positive zu sehen.» Vor Jahren überstand er bereits Prostatakrebs.

Sechs Zyklen Chemotherapie muss Althaus hinter sich bringen. «Es kostet mich viel Kraft. Ich bin oft müde.» Zuversicht schöpft er aus dem Wissen der Fachpersonen, die ihn betreuen und aus seinem Glauben.