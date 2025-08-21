The Swiss voice in the world since 1935
Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert

Keystone-SDA

"Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi ein Baby adoptiert. Das teilten sie auf Instagram mit. "Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheissen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermassen in Frieden und im Privaten zu beginnen." Unterschrieben wurde der Post mit: "Und dann waren es drei."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Jon Bon Jovi ist Opa

Millie Bobby Brown spielt in der Netflix-Mysterie-Show «Stranger Things» die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi (23), den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63) – der nun Opa wurde.

Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäussert: «Ich will wirklich eine grosse Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft», sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.

Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne – sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen.

