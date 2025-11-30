Schauspielstar Ulrich Tukur: Ehe kann Kunstwerk sein

Schauspieler Ulrich Tukur (68) ist überzeugt von der Ehe. "Ich denke, man erreicht im Leben nur dann etwas Tiefes, Fundamentales, wenn man sich dem, was man tut, auch wirklich ein Leben lang und bedingungslos hingibt. Durch die tiefen Täler der Anstrengung und Enttäuschung hindurch stiefelt – und nicht aufgibt", sagte Tukur der dpa.

(Keystone-SDA) «Das ist natürlich eine Provokation für die Menschen heute, die glauben, es gehe alles zack-zack, man könne Klavierspielen lernen in zehn Minuten und Italienisch in zwanzig. Müsse sich für nichts anstrengen und wenn eine Beziehung nichts taugt, kündigt man sie eben via Whatsapp und sucht sich eine neue», erklärte der auch aus dem «Tatort» bekannte Schauspieler.

Eine Ehe kann ein Kunstwerk sein

Das Liebes-Rezept des in Süditalien lebenden Künstlers, der seit Jahrzehnten in zweiter Ehe mit der Fotografin Katharina John verheiratet ist, lautet so: «Man sollte wissen, dass man an einer Beziehung arbeiten und schwierige Phasen überwinden muss. Doch wenn man das durchgehalten hat, wird so eine Ehe am Ende ein Kunstwerk sein – etwas ganz Wunderbares.» Somit sei der Bund fürs Leben keinesfalls überholt, betonte Tukur.