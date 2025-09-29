Schifffahrt im südlichen Luganersee wieder normalisiert
Nach mehreren Tagen eingeschränkter Schifffahrt ist das Südbecken des Luganersees seit Montagmorgen wieder normal befahrbar. Die intensiven Regenfälle auf der Alpensüdseite hatten den Seespiegel stark ansteigen lassen.
(Keystone-SDA) Nun erlaube der Pegelstand des Luganersees wieder die Durchfahrt der Schiffe unter der Melide-Staumauer, teilte die Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) mit. Deshalb nahmen am Montagmorgen alle SNL-Schiffe auch im südlichen Becken des Ceresio wieder ihren Betrieb auf, wie es weiter hiess.
Seit Donnerstag war die Schifffahrt im südlichen Becken des Luganersees eingeschränkt.