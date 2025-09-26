The Swiss voice in the world since 1935
Schlägerei mit fünf Verletzten beim Bundesasylzentrum Glaubenberg

Keystone-SDA

Auf dem Parkplatz Langis in Stalden OW beim Bundesasylzentrum Glaubenberg ist es am Freitagmorgen zu einer Schlägerei mit fünf leicht Verletzten gekommen. Die Situation konnte rasch beruhigt werden, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Obwalden hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Ermittlungen zeigten, kam es während des Einsteigens in den Bus zu Tätlichkeiten zwischen zwei Asylsuchenden. Darauf verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Parkplatz. Von den fünf leicht Verletzten wurden drei ins Spital gebracht.

Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Der genaue Hergang des Vorfalls werde nun durch die Kantonspolizei untersucht.

Alarmiert hatte diese der private Sicherheitsdienst des Bundesasylzentrums Glaubenberg. Er meldete eine «Massenschlägerei» mit rund zehn Beteiligten. Polizei und Rettungsdienst seien deshalb mit einem Grossaufgebot ausgerückt, so die Mitteilung weiter.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

