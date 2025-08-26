Schlagersängerin Helene Fischer zum zweiten Mal Mutter geworden
Schlagersängerin Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden. "Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen", schrieb die 41-Jährige am Montagabend auf Instagram.
(Keystone-SDA) Die Zeit mit ihrer Familie bedeute ihr «unendlich viel», so zweifache Mutter. Diese habe sie ganz bewusst in Ruhe erleben wollen. «In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen.»
Zugleich kündigte Fischer die Veröffentlichung von zwei Kinderalben im Laufe des Jahres an. Eine Helene-Fischer-Show werde es in diesem Jahr hingegen nicht geben. Für 2026 plant die Schlagersängerin eine Stadiontour.