Schlagersängerin Helene Fischer zum zweiten Mal Mutter geworden

Schlagersängerin Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden. "Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen", schrieb die 41-Jährige am Montagabend auf Instagram.

(Keystone-SDA) Die Zeit mit ihrer Familie bedeute ihr «unendlich viel», so zweifache Mutter. Diese habe sie ganz bewusst in Ruhe erleben wollen. «In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen.»

Zugleich kündigte Fischer die Veröffentlichung von zwei Kinderalben im Laufe des Jahres an. Eine Helene-Fischer-Show werde es in diesem Jahr hingegen nicht geben. Für 2026 plant die Schlagersängerin eine Stadiontour.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

