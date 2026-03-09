Schweigeminute im Walliser Grossen Rat für Crans-Montana

Keystone-SDA

Der Walliser Grosse Rat, das Kantonsparlament, hat am Montag seine Woche mit einer Schweigeminute für die Opfer der Brandkatastrophe in der Silvesternacht begonnen.

(Keystone-SDA) «Das Drama von Crans-Montana hat unseren Kanton tief getroffen. Angesichts einer solchen Tragödie gelten unsere ersten Gedanken den Opfern, ihren Familien und Angehörigen», sagte Ratspräsidentin Patricia Constantin.

Staatsratspräsident Mathias Reynard erklärte anschliessend: «Seit dem 1. Januar ist unser Kanton nicht mehr derselbe. Das Drama von Crans-Montana hat Familien zerstört. Es hat unsere Jugend hart getroffen und die gesamte Gemeinschaft bewegt. Diese Tragödie wird uns ein Leben lang prägen.» Der Staatsrat will demnächst mit den Opfern und deren Angehörigen zusammentreffen.

Die Gründung einer Stiftung und ihre Ausstattung mit 10 Millionen Franken durch den Kanton Wallis müssen am Montagnachmittag vom Parlament bestätigt werden.