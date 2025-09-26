The Swiss voice in the world since 1935
Schweiz will rund zwanzig verletzte Kinder aus Gaza aufnehmen

Keystone-SDA

Rund zwanzig verletzte Kinder aus dem Gazastreifen sollen in Schweizer Spitälern gepflegt werden. Die Abklärungen dazu sind laut dem Bundesrat im Gang. Wann und wie die Betroffenen aus dem Kriegsgebiet geholt werden können, ist aufgrund der Lage vor Ort unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Mittwoch sprach Aussenminister Ignazio Cassis im Rahmen der Uno-Generalversammlung in New York davon, kranke Kinder aus Gaza aufzunehmen. Bund und Kantone prüften derzeit eine Aufnahme von Verletzten aus dem Gazastreifen, hiess es am Donnerstag beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Es bestätigte damit verschiedene Medienberichte.

Der Bundesrat wurde am Freitag über die humanitäre Aktion informiert. Viele Informationen, die in den vergangenen Tagen medial publik wurden, wurden nun bestätigt. Gemäss einer Mitteilung sollen etwa zwanzig Kinder und deren Angehörigen in die Schweiz gebracht werden.

Beispielsweise Grossbritannien und Italien haben bereits Kranke aus dem Kriegsgebiet in ihre Spitäler überführt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
