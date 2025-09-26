Schweiz will rund zwanzig verletzte Kinder aus Gaza aufnehmen
Rund zwanzig verletzte Kinder aus dem Gazastreifen sollen in Schweizer Spitälern gepflegt werden. Die Abklärungen dazu sind laut dem Bundesrat im Gang. Wann und wie die Betroffenen aus dem Kriegsgebiet geholt werden können, ist aufgrund der Lage vor Ort unklar.
(Keystone-SDA) Am Mittwoch sprach Aussenminister Ignazio Cassis im Rahmen der Uno-Generalversammlung in New York davon, kranke Kinder aus Gaza aufzunehmen. Bund und Kantone prüften derzeit eine Aufnahme von Verletzten aus dem Gazastreifen, hiess es am Donnerstag beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Es bestätigte damit verschiedene Medienberichte.
Der Bundesrat wurde am Freitag über die humanitäre Aktion informiert. Viele Informationen, die in den vergangenen Tagen medial publik wurden, wurden nun bestätigt. Gemäss einer Mitteilung sollen etwa zwanzig Kinder und deren Angehörigen in die Schweiz gebracht werden.
Beispielsweise Grossbritannien und Italien haben bereits Kranke aus dem Kriegsgebiet in ihre Spitäler überführt.