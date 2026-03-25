Schweizer Börse setzt Erholung dank Hoffnung im Iran-Krieg fort

Keystone-SDA

An den Aktienmärkten nutzen Anleger am Mittwoch die aufkeimende Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg zum Durchatmen. Auch der Schweizer Leitindex SMI setzt vor diesem Hintergrund seine Erholung fort.

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(Keystone-SDA) Es könne aber noch lange nicht von einer Euphorie gesprochen werden, sagten Händler. «Die sich ständig ändernden Schlagzeilen zum Nahost-Konflikt erhöhen die Schwankungen am Aktienmarkt. Es bleibt ein Wechselbad der Gefühle», sagte ein Experte. Derzeit sei der Markt aber offen für jeden Funken Hoffnung, den die Bemühungen um eine diplomatische Lösung entfachten.

Ausgelöst wurden diese Hoffnungen von Berichten, dass die US-Regierung dem Regime in Teheran einen Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet habe. Allerdings konterte der Iran mit eigenen zahlreichen Forderungen – unter anderem einer Mautgebühr für die Strasse von Hormus.

Gleichzeitig lockerte der Iran die Regeln für eine Durchfahrt durch die wichtige Meerenge, allerdings gehen die Kampfhandlungen weiter und das Pentagon verlegte spezielle Luftlandetruppen in den Nahen Osten. «Sollten US-Stiefel iranischen Boden berühren, würde das wieder zur Eskalation führen», warnte eine weitere Börsianerin.

Leichte Entspannung bei Öl und Gold

Bei den Ölpreisen zeigte sich ebenfalls eine gewisse Entspannung – ein Fass der Sorte Brent kostete am Mittag wieder knapp unter 100 Dollar. Während des seit mehreren Wochen andauernden Iran-Kriegs war der Preis kurzzeitig auf fast 120 Dollar geklettert. Vor Beginn des Konflikts hatte er sich über mehrere Monate zwischen 60 und 70 Dollar bewegt.

Der Goldpreis wiederum hat seine jüngste Talfahrt zumindest unterbrochen. Zuletzt lag der Preis für eine Feinunze bei 4577 Dollar, nachdem das Edelmetall zum Wochenstart noch fast bis auf 4100 Dollar gefallen war. Vor Beginn des Iran-Kriegs hatte der Preis noch bei 5513 Dollar eine neue Bestmarke gesetzt.

SMI stabilisiert sich deutlich

Hierzulande verbucht der SMI bis zum Mittag Gewinne von 1,6 Prozent auf 12’713 Punkte und legt damit den dritten Tag in Folge zu. Auch die anderen grossen Börsen Europas fahren Kursgewinne ein: So legt der deutsche Dax um 1,8 Prozent, der französische Cac 40 steigt um 1,7 Prozent und die Londoner Börse um 1,4 Prozent zu. Jahresbeginn von über 20 Prozent vorweisen können.