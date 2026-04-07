Schweizer Hotellerie auch im Februar mit mehr Übernachtungen

Keystone-SDA

Die Schweizer Hotellerie hat auch im Februar 2026 mehr Übernachtungen gezählt. Nach dem Rekordjahr 2025 setzt sich damit der positive Trend in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres fort. Den Einfluss des Iran-Kriegs werden erst die Zahlen zum März zeigen.

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(Keystone-SDA) Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,9 Prozent auf 3,5 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Bei den Gästen aus dem Ausland zogen die Übernachtungen um 3,2 Prozent auf 1,8 Millionen an. Aber auch bei den inländischen Reisenden waren es mit 1,6 Millionen Übernachtungen 2,6 Prozent mehr.

Überraschend kommt die Zunahme im Februar nicht. Die im März publizierte erste Schätzung des BFS hatten das Plus bereits angezeigt.

Erfolgstrend ungebrochen

Schon im Januar hatte die Zahl der Übernachtungen um 2,6 Prozent auf 3,3 Millionen zugenommen. Kumuliert sind es in den ersten zwei Monaten des Jahres 6,7 Millionen – ein Plus von 2,8 Prozent.

Im Vorjahr 2025 hatte die Branche mit 43,7 Millionen Übernachtungen einen erneuten Höchststand erreicht. Welchen Einfluss der Iran-Krieg auf die Branche hat, werden allerdings erst die Zahlen zum März zeigen.

Eine erste Schätzung zum März publiziert das BFS am 17. April, die zweite am 24. April. Die definitiven Zahlen zum dritten Monat des Jahres folgen dann am 7. Mai.