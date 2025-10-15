Schweizer Hotels auch im September mit mehr Übernachtungen

Keystone-SDA

Die Schweizer Hotels haben auch im September mehr Gäste beherbergt als im Vorjahr. Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Mittwoch nahm die Zahl der Logiernächte um 1,8 Prozent zu. Damit setzt sich der positive Trend der Vormonate fort.

(Keystone-SDA) Bei den Schweizer Gästen betrug der Zuwachs an Übernachtungen 2,7 Prozent. Bei den internationalen Gästen waren es im September 1,1 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr.

Von Januar bis Ende August hatte die Branche bereits 30,3 Millionen Übernachtungen (+1,9 Prozent) registriert. Mit den nun veröffentlichten September-Zahlen liegt die Hotellerie klar auf Kurs, den Rekord von 42,8 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahr erneut zu übertreffen.

Eine zweite Schätzung zu den September-Zahlen wird das BFS am 22. Oktober publizieren. Die definitiven und absoluten Werte für Januar bis September folgen am 4. November.