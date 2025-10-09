The Swiss voice in the world since 1935
Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November: Worüber stimmen wir ab?

Katy Romy

Liebe Leserinnen und Leser

Kaum sind die Ergebnisse der letzten Abstimmungen bekannt, wird es Zeit, sich dem nächsten eidgenössischen Urnengang zuzuwenden. Am 30. November sind die Schweizerinnen und Schweizer im In- und Ausland dazu aufgerufen, über zwei Volksinitiativen abzustimmen.

Die erste stammt von den Jungsozialist:innen. Sie trägt den Namen «Initiative für eine Zukunft» und sieht vor, Erbschaften von Grossvermögen zugunsten des Klimas zu besteuern. Konkret sollen Erbschaften und Schenkungen, die einen Freibetrag von 50 Millionen Franken überschreiten, mit 50 Prozent besteuert werden, um Massnahmen gegen den Klimawandel zu finanzieren. Doch selbst bei der Linken, wo die Begeisterung verhalten ist, stösst die Idee auf wenig Zustimmung. Die Gegner:innen befürchten vor allem, dass eine solche Massnahme Grossverdiener:innen ins Exil vertreiben könnte.

Die zweite Initiative zielt darauf ab, den Militärdienst durch einen Milizdienst zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt zu ersetzen. Dieser sollte von allen Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit geleistet werden und nicht mehr nur von Männern, wie es derzeit der Fall ist. Der Verein, der den Text verfasst hat, ist der Ansicht, dass diese Reform die Gleichstellung der Geschlechter realisieren, den sozialen Zusammenhalt stärken und das bürgerschaftliche Engagement fördern würde. Die Gegner:innen befürchten hingegen, dass damit die Personalstärke der Armee geschmälert werden könnte.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

2 Minuten

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe.

Unsere Hintergründe:

Eine Hose mit Aufschrift "Zivildienst" vor einer Steinmauer und Werkzeugen

Schweizer Politik

Ein Milizdienst für alle? Die Schweiz entscheidet an der Urne

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz stimmt am 30. November über eine Initiative ab, die den Militärdienst durch einen Milizdienst ersetzen will, der auch für Frauen gilt.

Mehr Ein Milizdienst für alle? Die Schweiz entscheidet an der Urne
Ihre Meinung interessiert uns:

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Balz Rigendinger

Erbschaftssteuer: Wie beurteilen Sie den Beitrag von Superreichen an die Gesellschaft?

Am 30. November stimmt die Schweiz über die Erbschaftssteuer-Initiative ab.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Unsere Artikel über Reiche in der Schweiz:

Vorderer Teil eines Rolls Royce

Swiss Abroad

Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Reichtum in der Schweiz ist sehr ungleich verteilt: Das reichste Prozent besitzt 45% des Vermögens. Die Reichen zahlen aber einen Grossteil der Steuern.

Mehr Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz?
banknotes

Warum ist die Schweiz so reich?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wie wurde das kleine Bergland zu einem der reichsten Länder der Welt? Diese SRF-Dokumentation untersucht einige der möglichen Faktoren.

Mehr Warum ist die Schweiz so reich?

Unsere Artikel über den Militärdienst:

Keystone

Die besten Inhalte der SRG

So gross ist die Schweizer Armee – oder so klein

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Armeebestände seien zu hoch, sagt die Linke. Zu tief, die Bürgerlichen. Ist gar der Zivildienst schuld. Was gilt jetzt?

Mehr So gross ist die Schweizer Armee – oder so klein
Swiss army female recruit signing a form

Aussenpolitik

Dienstpflicht für Frauen nach norwegischer Art

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz denkt offen über eine Dienstpflicht für alle nach – und sucht Inspiration im hohen Norden.

Mehr Dienstpflicht für Frauen nach norwegischer Art

Unsere Abstimmungs- und Wahlhilfe:

Person stimmt ab

Demokratie

So funktioniert das politische System der Schweiz

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität.

Mehr So funktioniert das politische System der Schweiz

