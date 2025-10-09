Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November: Worüber stimmen wir ab?

Kaum sind die Ergebnisse der letzten Abstimmungen bekannt, wird es Zeit, sich dem nächsten eidgenössischen Urnengang zuzuwenden. Am 30. November sind die Schweizerinnen und Schweizer im In- und Ausland dazu aufgerufen, über zwei Volksinitiativen abzustimmen.



Die erste stammt von den Jungsozialist:innen. Sie trägt den Namen «Initiative für eine Zukunft» und sieht vor, Erbschaften von Grossvermögen zugunsten des Klimas zu besteuern. Konkret sollen Erbschaften und Schenkungen, die einen Freibetrag von 50 Millionen Franken überschreiten, mit 50 Prozent besteuert werden, um Massnahmen gegen den Klimawandel zu finanzieren. Doch selbst bei der Linken, wo die Begeisterung verhalten ist, stösst die Idee auf wenig Zustimmung. Die Gegner:innen befürchten vor allem, dass eine solche Massnahme Grossverdiener:innen ins Exil vertreiben könnte.



Die zweite Initiative zielt darauf ab, den Militärdienst durch einen Milizdienst zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt zu ersetzen. Dieser sollte von allen Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit geleistet werden und nicht mehr nur von Männern, wie es derzeit der Fall ist. Der Verein, der den Text verfasst hat, ist der Ansicht, dass diese Reform die Gleichstellung der Geschlechter realisieren, den sozialen Zusammenhalt stärken und das bürgerschaftliche Engagement fördern würde. Die Gegner:innen befürchten hingegen, dass damit die Personalstärke der Armee geschmälert werden könnte.



Katy Romy

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe.

Italiano it Votazioni federali del 30 novembre: su cosa voteremo? Mehr Votazioni federali del 30 novembre: su cosa voteremo?

