Eidgenössische Abstimmungen vom 8. März: Sind Sie bereit?
Liebe Leserinnen und Leser
Das politische Jahr in der Schweiz startet schwungvoll: Am 8. März werden vier Vorlagen zur Abstimmung gebracht.
Darunter sorgt die Initiative «200 Franken sind genug!» bereits für viel Gesprächsstoff. Der von der SVP, dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) und den Jungfreisinnigen initiierte Text schlägt vor, die Radio- und Fernsehgebühr von 335 auf 200 Franken pro Jahr zu senken und alle Unternehmen zu befreien. Diese Frage betrifft auch die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, denn aus diesen Einnahmen wird unter anderem Swissinfo zu 50% finanziert.
Ein weiteres Thema verspricht eine lebhafte Debatte: die Einführung der Individualbesteuerung für Ehepaare. Sie soll die steuerliche Benachteiligung der Ehe beenden, doch die Gegner:innen sind der Ansicht, dass dies neue Ungleichheiten schaffen würde.
Zwei weitere Vorlagen stehen auf dem Programm: eine Initiative zur Sicherung des Bargelderhalts in der Schweiz durch Verankerung in der Verfassung sowie ein Text, der die Schaffung eines Klimafonds verlangt.
Dieser Newsletter ist Ihr Schlüssel zum Verständnis dieser vier Vorlagen, damit Sie in voller Kenntnis der Sachlage abstimmen können.
Gute Lektüre und die besten Wünsche für das neue Jahr!
Unsere Erklärartikel:
Mehr
Die SRG-Initiative kurz erklärt
Mehr
Abstimmung zur Individualbesteuerung: Sollen Ehepaare und Konkubinatspaare gleich behandelt werden?
Mehr
Volksabstimmung vom 8. März: Soll Bargeld in der Verfassung verankert werden?
Mehr
Erklärt: Die Klimafonds-Abstimmung vom 8. März
Ihre Meinung interessiert uns:
Mehr
Die wichtigsten politischen Themen des neuen Jahres:
Mehr
Was die Schweiz erwartet: Die wichtigsten politischen Themen für 2026
Eine Bestandsaufnahme der Lage der internationalen Medien:
Mehr
Internationale öffentliche Medien in Demokratien sind gefährdet
Unsere Wahlhilfe für Sie:
Mehr
Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s
Mehr
Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz?
Mehr
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch