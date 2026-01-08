Eidgenössische Abstimmungen vom 8. März: Sind Sie bereit?

Das politische Jahr in der Schweiz startet schwungvoll: Am 8. März werden vier Vorlagen zur Abstimmung gebracht.



Darunter sorgt die Initiative «200 Franken sind genug!» bereits für viel Gesprächsstoff. Der von der SVP, dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) und den Jungfreisinnigen initiierte Text schlägt vor, die Radio- und Fernsehgebühr von 335 auf 200 Franken pro Jahr zu senken und alle Unternehmen zu befreien. Diese Frage betrifft auch die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, denn aus diesen Einnahmen wird unter anderem Swissinfo zu 50% finanziert.



Ein weiteres Thema verspricht eine lebhafte Debatte: die Einführung der Individualbesteuerung für Ehepaare. Sie soll die steuerliche Benachteiligung der Ehe beenden, doch die Gegner:innen sind der Ansicht, dass dies neue Ungleichheiten schaffen würde.



Zwei weitere Vorlagen stehen auf dem Programm: eine Initiative zur Sicherung des Bargelderhalts in der Schweiz durch Verankerung in der Verfassung sowie ein Text, der die Schaffung eines Klimafonds verlangt.

Dieser Newsletter ist Ihr Schlüssel zum Verständnis dieser vier Vorlagen, damit Sie in voller Kenntnis der Sachlage abstimmen können.



Gute Lektüre und die besten Wünsche für das neue Jahr!

Katy Romy

Katy Romy



Ihre Meinung interessiert uns:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy Wie werden verheiratete Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems? Die Schweiz stimmt am 8. März über die individuelle Besteuerung von Ehepaaren ab. Wie funktioniert das Steuersystem im Land, in dem Sie leben? Nehmen Sie an der Diskussion teil Diskussion anzeigen

