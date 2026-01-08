The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Schweizer:innen im Ausland
Schweiz verbunden
Schweizer Politik

Eidgenössische Abstimmungen vom 8. März: Sind Sie bereit?

Katy Romy

Liebe Leserinnen und Leser

Das politische Jahr in der Schweiz startet schwungvoll: Am 8. März werden vier Vorlagen zur Abstimmung gebracht.

Darunter sorgt die Initiative «200 Franken sind genug!» bereits für viel Gesprächsstoff. Der von der SVP, dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) und den Jungfreisinnigen initiierte Text schlägt vor, die Radio- und Fernsehgebühr von 335 auf 200 Franken pro Jahr zu senken und alle Unternehmen zu befreien. Diese Frage betrifft auch die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, denn aus diesen Einnahmen wird unter anderem Swissinfo zu 50% finanziert.

Ein weiteres Thema verspricht eine lebhafte Debatte: die Einführung der Individualbesteuerung für Ehepaare. Sie soll die steuerliche Benachteiligung der Ehe beenden, doch die Gegner:innen sind der Ansicht, dass dies neue Ungleichheiten schaffen würde.

Zwei weitere Vorlagen stehen auf dem Programm: eine Initiative zur Sicherung des Bargelderhalts in der Schweiz durch Verankerung in der Verfassung sowie ein Text, der die Schaffung eines Klimafonds verlangt.
Dieser Newsletter ist Ihr Schlüssel zum Verständnis dieser vier Vorlagen, damit Sie in voller Kenntnis der Sachlage abstimmen können.

Gute Lektüre und die besten Wünsche für das neue Jahr!

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe.

Unsere Erklärartikel:

SRG-Initiative Halbierungsinitiative SRF Studio

Schweizer Politik

Die SRG-Initiative kurz erklärt

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die SRG-Initiative will die Mediengebühr senken und Firmen davon befreien. Befürworter sprechen von Entlastung. Gegner fürchten eine Schwächung der Schweiz.

Mehr Die SRG-Initiative kurz erklärt
Zwei Lehrlinge montieren ein Solarpanel auf einem Holzdach

Schweizer Politik

Erklärt: Die Klimafonds-Abstimmung vom 8. März

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht 4 bis über 7 Milliarden Franken pro Jahr für den Klimaschutz: Soll sich die Schweiz das leisten? Zahlen und Fakten zur Klimafonds-Initiative.

Mehr Erklärt: Die Klimafonds-Abstimmung vom 8. März

Ihre Meinung interessiert uns:

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Wie werden verheiratete Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems?

Die Schweiz stimmt am 8. März über die individuelle Besteuerung von Ehepaaren ab. Wie funktioniert das Steuersystem im Land, in dem Sie leben?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen

Die wichtigsten politischen Themen des neuen Jahres:

Eine Bestandsaufnahme der Lage der internationalen Medien:

Ein TV-Studio

Globale Wahlen

Internationale öffentliche Medien in Demokratien sind gefährdet

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Während sich immer mehr westliche Länder die Finanzierung ihrer internationalen öffentlichen Medien herunterfahren, bauen autoritäre Regimes diese aus.

Mehr Internationale öffentliche Medien in Demokratien sind gefährdet

Unsere Wahlhilfe für Sie:

Camille Kündig

Auswandern

Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Als Schweizerin oder Schweizer im Ausland können Sie an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen – wenn Sie sich ins Stimmregister eintragen lassen.

Mehr Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s
