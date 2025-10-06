Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Wussten Sie, dass im Jahr 2024 795 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland verstorben sind?



Bei einem Todesfall im Ausland stellen sich viele Fragen über bürokratische und organisatorische Hürden – die wenigsten haben für diesen Fall vorgesorgt. Kommt eine Erbschaft über Landesgrenzen hinzu, wird die Sache noch komplexer.



Mein Kollege Christian Raaflaub befasst sich aktuell mit diesem Thema und möchte von Ihnen wissen: Haben Sie Erfahrungen, Tipps oder Lösungen zu rechtlichen oder steuerlichen Stolpersteinen bei internationalen Erbschaften? Schreiben Sie uns.



Freundliche Grüsse

5 Minuten

Melanie Eichenberger In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen.

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Christian Raaflaub Haben Sie Erfahrungen mit Erbschaften über Landesgrenzen hinweg? Welche Herausforderungen oder Lösungen haben Sie dabei erlebt? Viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und ihre Kinder stehen bei Erbschaften vor komplexen Herausforderungen. Welche Tipps oder Erfahrungen möchten Sie mit anderen teilen? Nehmen Sie an der Diskussion teil Diskussion anzeigen

«Ich wohne seit geraumer Zeit in Schweden und stelle nur positive Aspekte einer elektronischen ID fest. Es erleichtert vieles im Alltag und der Zugang zu diversen Dienstleistungen ist sehr vorteilhaft.»

Leser Daniel Küng

Vor den Abstimmungen haben wir die Community gefragt, ob es die E-ID in ihrem Aufenthaltsland bereits gibt und, falls ja, welche Vor- und Nachteile sie darin sieht.

Ende September hat die Schweizer Stimmbevölkerung über die E-ID abgestimmt und sie mit 50,4% hauchdünn angenommen. Es überrascht nicht, dass die Diaspora die Einführung einer elektronischen Identität deutlich stärker unterstützt hat als der Rest der Schweiz.

Mehr

Mehr Schweizer Politik Die Fünfte Schweiz hat die E-ID sehr deutlich unterstützt Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Es überrascht nicht, dass die Diaspora die E-ID viel deutlicher unterstützt hat als der Rest der Schweiz. Überraschenderweise haben die Auslandschweizer:innen auch die Abschaffung des Eigenmietwerts massiv befürwortet. Mehr Die Fünfte Schweiz hat die E-ID sehr deutlich unterstützt

Für viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist die E-ID mehr als nur eine digitale Identität. Sie ist ein Versprechen. Sie baut die Hürden der Papierwege ab und kann somit die Grundlage für vieles sein, allem voran für ein E-Voting-System in der Schweiz. Mein Kollege Balz Rigendinger hat die Annahme der E-ID auch unter diesem Gesichtspunkt analysiert.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Für mehr E-Voting scheint die Schweiz noch kaum bereit Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Für viele Auslandschweizer:innen ist das Ja zur E-ID ein Erfolg, eine Erleichterung – und eine Hoffnung auf mehr. Doch das knappe Resultat mahnt zur Vorsicht. Analyse. Mehr Für mehr E-Voting scheint die Schweiz noch kaum bereit

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

In diesem Jahr habe ich mich vertieft mit dem Thema Schweizer Bürgerrecht für Nachkommen von Schweizerinnen und Schweizern im Ausland auseinandergesetzt. Es gibt eine grosse Schweizer Community, die noch sehr stark mit der Schweiz verbunden ist, das Bürgerrecht jedoch im Laufe der Generationen im Ausland verloren hat.

Wir haben unsere Community gefragt, wie sie das Schweizer Bürgerrecht erhalten oder eben verloren haben. In unserer Debatte teilten Leserinnen und Leser ihre Geschichte, so sind in den letzten Monaten Dutzende persönliche Anekdoten aus aller Welt zusammengekommen. Ein Artikel aus unserem Archiv.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Kein Zurück zum Schweizer Bürgerrecht – für viele eine überraschende Realität Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben die Schweizer Staatsbürgerschaft verloren – oft unbewusst oder aufgrund historischer Regeln. Ihre Geschichten zeigen, wie tief der Verlust geht. Mehr Kein Zurück zum Schweizer Bürgerrecht – für viele eine überraschende Realität

Für Sie ausgewählt

Auch bei Ian van Rooyen war das Schweizer Bürgerrecht ein Thema. Doch seine Biografie geht tiefer. Er, der vor 48 Jahren im damaligen Rhodesien zur Adoption freigegeben wurde, und seine leibliche Mutter haben mir ihre Geschichte erzählt.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Adoption: Ians Eltern liessen ihn in Afrika – kriegt er je den Schweizer Pass? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ian van Rooyen wurde 1977 in Rhodesien geboren und adoptiert. Heute kämpft er um die Rückkehr in das Land seiner Herkunft, doch es gibt viele gesetzliche Hürden. Mehr Adoption: Ians Eltern liessen ihn in Afrika – kriegt er je den Schweizer Pass?

Bewegende Zeiten durchlebt aktuell auch die Auslandschweizer-Organisation ASO. Letzte Woche wurde bekannt, dass ihr neuer Direktor, Lukas Weber, Ende Jahr – nach nur neun Monaten – die Organisation wieder verlässt. Ein Nachfolger wurde bereits bestimmt.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Überraschender Abgang bei der Auslandschweizer-Organisation Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wechsel nach neun Monaten: Lukas Weber tritt Ende Jahr als Direktor der Auslandschweizer-Organisation ASO zurück. Seine Nachfolge übernimmt Daniel Hunziker. Mehr Überraschender Abgang bei der Auslandschweizer-Organisation

Ende September ist auch die Herbstsession des National- und Ständerats zu Ende gegangen. In unserem Rückblick lesen Sie, was in diesen drei Wochen im Parlament für Gesprächsstoff sorgte.

Mehr

Mehr Schweizer Politik Aller Streit schien plötzlich klein: die Herbstsession im Rückblick Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Lauter Streit um Zuwanderung. Und Stille nach dem Tod von Alfred Heer. Es war eine aufgeladene Session. Analyse. Mehr Aller Streit schien plötzlich klein: die Herbstsession im Rückblick

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Auswandern leicht gemacht

Vielleicht sind Sie noch nicht Auslandschweizerin oder Auslandschweizer, aber der Gedanke an ein neues Leben im Ausland lässt Sie nicht los. Oder Sie kennen jemanden, der oder die mit dem Gedanken spielt, in die Ferne zu ziehen.

Auch für Schweizerinnen und Schweizer, die bereits im Ausland leben, haben wir eine Serie von Artikeln, die das Leben im Ausland erleichtern sollen.

Ich habe diesen Newsletter mit dem Thema Sterben begonnen. Deshalb möchte ich Ihnen den Artikel meines Kollegen Zeno Zoccatelli nicht vorenthalten.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Tod im Ausland – und die Frage nach der Leichenbeförderung Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Todesfall im Ausland ist kompliziert. Doch es lässt sich vorsorgen. Mehr Tod im Ausland – und die Frage nach der Leichenbeförderung

An wen man sich wenden kann, wenn man als Auslandschweizer:in eine Beratung braucht, erfahren Sie hier:

Mehr

Mehr Auswandern Probleme? An wen sich Schweizer:innen im Ausland wenden können Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auslandschweizer:innen stehen vor vielen Herausforderungen. Für ihre Anliegen gibt es eine Genossenschaft, die auch mal finanziell aushilft. Mehr Probleme? An wen sich Schweizer:innen im Ausland wenden können

Ungewöhnliche Schweiz

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Weiter Zurück Mehr Die harte Realität hinter der alpinen Idylle Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Es ist weder die Welt von Heidi noch jene aus zahlreichen Fernsehserien. Das Leben auf der Alp ist hart, aber bereichert durch unvergessliche Momente. Mehr Die harte Realität hinter der alpinen Idylle Mehr Die Schweizer Wanderwege – weltweit einzigartig, aber unter Druck Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Vor genau 40 Jahren wurde das Bundesgesetz über die Wanderwege in Kraft gesetzt. Aber nicht nur das macht die Wanderwege weltweit einmalig. Mehr Die Schweizer Wanderwege – weltweit einzigartig, aber unter Druck Mehr Felix und Regula: Wie ein Bergler zwei heilige Totenschädel aus Zürich entführte Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Heimliche Rettung: Die Schädel von Felix und Regula verschwinden heimlich aus Zürich. Die Reliquien überleben die Reformation in den Alpen. Mehr Felix und Regula: Wie ein Bergler zwei heilige Totenschädel aus Zürich entführte Mehr Wie aus «Muni Max» «Max der Uristier» wurde Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht «Muni Max», das spektakuläre Wahrzeichen des ESAF 2025 in Glarus, zieht nach Uri. Ein kultureller Verlust, der in Glarus für Kritik und Unruhe sorgte. Mehr Wie aus «Muni Max» «Max der Uristier» wurde

Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland

📲 Schon die SWIplus-App runtergeladen?

Mit der App speziell für Sie konzipiert, liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, bleiben Sie mit der Schweiz verbunden.

👉 Jetzt downloaden im App StoreExterner Link oder bei Google PlayExterner Link

🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?

📩 Schreiben Sie mir: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

Mehr

Mehr Swiss Abroad Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland Portraits, Politik und Perspektiven: Abonnieren Sie die relevanteste Berichterstattung zur Fünften Schweiz. Mehr Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Beliebte Artikel Meistdiskutiert