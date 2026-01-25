Schweizer R&B-Künstlerin Naomi Lareine über ihre neue Beziehung

Keystone-SDA

In einer Podcastfolge hat die Schweizer Sängerin Naomi Lareine (32) erstmals von ihrer neuen Beziehung erzählt. Ihre Freundin hatte sie im vergangenen Sommer auf einer Grillparty kennengelernt.

(Keystone-SDA) «Wow!» habe sich Sängerin Naomi Lareine – bürgerlicher Name: Naomi Bruderer – gedacht, als sie ihrer jetzigen Freundin im August 2025 zum ersten Mal begegnet sei. Bereits am nächsten Tag habe sie ihr dann auf Instagram geschrieben, erzählte die 32-Jährige im Pocast bei Dominik Widmer.

Dass sie auch auf Frauen stehe, das würde man ihrer Freundin nicht ansehen, habe Lareine im Podcast erzählt. Ein kleines Regenbogen-Tattoo am Ohr habe sie aber verraten.

Moderator Dominik Widmer habe Lareine erzählt, wie sehr sie körperliche Nähe in einer Beziehung brauche, schrieb am Sonntag der «Blick». Diesem sagte sie: «Körperkontakt geben und bekommen, das ist mir extrem wichtig.» Und Lareine hört ihrer Freundin aufmerksam zu.

Gehen dieser die Kopfhörer kaputt, kaufe Lareine ihr neue. Sie mache gerne Geschenke. Umgekehrt werde sie ebenso beschenkt: «Meine Freundin überschüttet mich manchmal mit Geschenken», schwärmte Lareine frisch verliebt.

Erst vergangenen Sommer hatte die Schweizer R&B-Sängerin ihre Trennung von Tättowiererin Gina Madskull (28) öffentlich gemacht.