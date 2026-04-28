Schwer verletzte Frau in Biel BE bewusstlos aufgefunden

Keystone-SDA

In Biel BE ist eine schwer verletzte Frau bewusstlos aufgefunden worden. Zwei mutmassliche Täter konnten am Freitag in diesem Zusammenhang angehalten und vorläufig festgenommen werden.

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(Keystone-SDA) Am Freitag sei kurz nach 3.50 Uhr die Meldung eingegangen, dass vor einem Mehrfamilienhaus an der Rainstrasse in Biel eine bewusstlose, schwer verletzte Frau aufgefunden worden sei, teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sei sie mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

In derselben Nacht konnten anschliessend zwei mutmassliche Täter in einer Wohnung angehalten und vorläufig festgenommen werden, wie es weiter hiess.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.