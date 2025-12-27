The Swiss voice in the world since 1935
Schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans

Vor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan sei mit einer Stärke von 7,0 registriert worden, teilte die Wetterbehörde Taiwans mit. Es sei gegen 23.00 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von über 72 Kilometern aufgetreten. Wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, gab es zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

(Keystone-SDA) Taiwan liegt am Pazifischen Feuerring, einer hufeisenförmigen Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht.

