Schwerverletzte nach Kollision von zwei Autos in Wängi TG

Keystone-SDA

Bei der Kollision von zwei Autos sind am Montagnachmittag in Wängi TG eine Person schwer und eine zweite Person leicht bis mittelschwer verletzt worden. Zum Unfall kam es, als eine 36-jährige Automobilistin auf dem Weg in Richtung Aadorf in einer Linkskurve auf die andere Strassenseite geriet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dort kollidierte sie frontal mit dem Auto eines 30-Jährigen, der in Richtung Wängi fuhr. Das teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montagabend mit. Schwer verletzt wurde die 36-jährige Frau.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog sie ein Rettungshelikopter ins Spital. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Einsatzkräfte des Sicherheitsverbunds Hinterthurgau und der Feuerwehr Aadorf sperrten die Aadorferstrasse für mehrere Stunden und leiteten den Verkehr um.