Schwerverletzter Mountainbiker auf Gleisen im Simmental aufgefunden

Keystone-SDA

Kurz vor dem Bahnhof Erlenbach im Simmental ist am Donnerstag ein schwer verletzter Mann mit einem Velo auf den Bahngleisen aufgefunden worden. Ein heranfahrender Zug kollidierte anschliessend mit dem Velo. Der Verletzte befindet sich in kritischem Zustand.

(Keystone-SDA) Der Mann wurde der Kantonspolizei Bern kurz nach 13.30 Uhr gemeldet, wie diese am Freitag mitteilte. Er war ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Mountainbike unterwegs und stürzte aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter einen Hang hinunter, ehe er bei den Gleisen zum Liegen kam.

Der heranfahrende Zug kollidierte laut der Mitteilung trotz eingeleiteter Notbremse mit dem Velo, das auf den Gleisen lag. Die verletzte Person lag neben den Schienen und wurde nicht getroffen. Die Rega brachte den Mann in ein Spital.

Die Bahnlinie musste für mehrere Stunden gesperrt werden, es verkehrten Ersatzbusse. Die Passagiere des betroffenen Zuges wurden bis zum Bahnhof Erlenbach begleitet, wie es weiter hiess. Der Unfall wird untersucht.