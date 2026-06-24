Schwyzer Polizei verzeigt Autobrand-Filmer in Oberarth

Keystone-SDA

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Die Schwyzer Kantonspolizei hat am Montagnachmittag drei Autofahrer verzeigt, die einen Autobrand in Oberarth SZ gefilmt oder fotografiert haben. Die Behörden prüfen zudem, ob den Betroffenen die Fahrberechtigung entzogen werden soll.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte registrierten die Personen während des Brandes an der Gotthardstrasse, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Beschuldigten wurden angehalten und kontrolliert.

Laut Polizei stellt das Bedienen eines Smartphones während der Fahrt eine erhebliche Gefahr dar und ist verboten. Wer die Aufmerksamkeit nicht dem Strassenverkehr widme, mache sich strafbar. Das Filmen von Unfallplätzen verletze zudem die Persönlichkeitsrechte.

Bei dem Brand an einer Tankstelle in Oberarth SZ hatte der 20-jährige Autolenker Brandverletzungen erlitten. Er wurde in eine ausserkantonale Klinik geflogen. Während des Tankvorgangs war es offenbar zu einer Stichflamme gekommen, worauf das Auto in Brand geriet.