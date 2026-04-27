Sechs neue Nationalratsmitglieder haben ihr Amt angetreten

Keystone-SDA

Gleich sechs neue Nationalrätinnen und Nationalräte haben zu Beginn der Sondersession ihr Amt angetreten. Vier sind Mitglieder der SP-Fraktion und zwei nehmen in den Reihen der Grünen Platz. Alle haben am Montag ihr Amtsgelübde abgelegt.

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(Keystone-SDA) Neu in der SP-Fraktion politisieren aus dem Kanton St. Gallen der 40-jährige Arbër Bullakaj, aus dem Kanton Jura der 38-jährige Loïc Dobler, aus dem Kanton Zürich die 36-jährige Michèle Dünki-Bättig und aus Basel-Landschaft die 43-jährige Miriam Locher.

Sie ersetzen die am Ende der Frühjahrssession zurückgetretenen Claudia Friedl (SG), Pierre-Alain Fridez (JU) Céline Widmer (ZH), und Eric Nussbaumer (BL).

In der Grünen Fraktion gibt es zwei neue Gesichter: Anna-Béatrice Schmaltz (ZH) und Laura Gantenbein (SO). Die 33-jährige Schmaltz ist Nachfolgerin des zusammen mit der SP-Politikerin Widmer in die Zürcher Stadtregierung gewählten Balthasar Glättli. Die 36-jährige Gantenbein übernimmt den Sitz von Felix Wettstein.