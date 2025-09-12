The Swiss voice in the world since 1935
Sechs Personen müssen nach Brand in Rudolfstetten AG ins Spital

Keystone-SDA

Beim Brand des Wintergartens eines Einfamilienhauses in Rudolfstetten AG ist am Freitagmorgen ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Sechs Personen mussten wegen Atembeschwerden ins Spital.

(Keystone-SDA) Bewohner alarmierten kurz vor 07.30 Uhr die Feuerwehr über den Brand an der Herrenbergstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Feuerwehr sei mit Grossaufgebot ausgerückt. Es habe viel Rauch gegeben.

Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet und Teile des Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert.

Die Anwesenden konnten gemäss Polizeiangaben das Gebäude verlassen. Sechs Personen, darunter ein Angehöriger der Feuerwehr, hätten jedoch über Atembeschwerden geklagt. Ambulanzen hätten die Betroffenen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital transportiert. Weiter seien ein Hund und ein Hamster in eine Tierklinik gebracht worden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

