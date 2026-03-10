Sechs Tote und fünf Verletzte nach Postauto-Brand in Kerzers FR

Sechs Tote und fünf Verletzte nach Brand eines Postbusses in Kerzers FR Keystone-SDA

Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, einer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch eine Personen mutwillig verursacht worden ist, wie sie weiter mitteilte. Die Ermittlungen dazu würden laufen.

Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus und die notwendigen Arbeiten seien angelaufen. Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline installiert unter der Nummer 0800 261 700.

Der Bus sei von Düdigen nach Kerzers unterwegs gewesen. Zur Anzahl der Passagiere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brand sei auf der Strecke ausgebrochen.