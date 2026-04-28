Seftausteg zwischen Bern und Bremgarten erfolgreich herausgehoben

Keystone-SDA

Der Seftausteg in der Felsenau ist am Dienstagmorgen erfolgreich aus seiner Verankerung herausgehoben worden. Nun wird der Steg zerlegt und anschliessend saniert, wie die Stadt Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Steg, der die Gemeinden Bern und Bremgarten über die Aare verbindet, wurde mittels Pneukran gehoben. Nun wird er in drei Teile zerlegt und in ein Spezialwerk gebracht, wie die Stadt Bern in einer Mitteilung schreibt.

Dort wird er instand gestellt und mit einem Korrosionsschutz überzogen. Die Auflagepunkte des Stegs werden vor Ort saniert, die unter dem Steg angebrachten Werkleitungen ersetzt.

Der Steg ist 53 Meter lang. Er wird voraussichtlich im September wieder eingesetzt. Fussgänger und Velofahrerinnen müssen bis dahin über die Felsenaubrücke ausweichen.