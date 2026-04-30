Seilbahnbetrieb auf den Säntis bleibt ein halbes Jahr unterbrochen

Keystone-SDA

Am Donnerstag befördert die Säntisbahn die vorerst letzten Passagiere auf den Ostschweizer Hausberg. Während mehreren Monaten wird die Seilbahn für 30 Millionen Franken komplett erneuert.

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(Keystone-SDA) Die Säntisbahn wird am jetzigen Standort zwischen der Tal- und der Bergstation durch eine neue Schwebebahn ersetzt. Während dieser Zeit ist der Säntis nur zu Fuss erreichbar. Das Restaurant auf dem Gipfel bleibt geschlossen.

Erste Fahrten mit der neuen Bahn sind «im Spätherbst» geplant, wie die Verantwortlichen am Donnerstag vor den Medien erklärten. Das tatsächliche Eröffnungsdatum sei ungewiss und hange hauptsächlich vom Wetter in den nächsten Monaten ab. Bis Ende Jahr seien keine Reservationen für Anlässe auf dem Gipfel angenommen worden.

Die neuen Seilbahnkabinen werden wie bisher 85 Passagiere befördern können, auch die Dauer der Fahrt von rund acht Minuten bleibt gleich. Neue Technik verbessere jedoch den Komfort für die Gäste sowie die Windstabilität.