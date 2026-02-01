The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Sekundenschlaf am Steuer führt zu Frontalkollision in Oberwangen TG

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Autolenker hat am Samstagmorgen in Oberwangen TG einen Frontalkollision verursacht. Er gab an, am Steuer kurz eingenickt und auf die andere Strassenseite geraten zu sein. Bei der Kollision erlitt eine 72-jährige Frau leichte Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Spital. Der Junglenker war kurz nach 10.30 Uhr auf der Aumühlestrasse in Richtung Oberwangen unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft