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Selbstunfall auf A1 bei Oftringen AG führt zu Stau

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A1 bei Oftringen AG ist es am frühen Montagmorgen zu einem schweren Selbstunfall gekommen. Ein 53-jähriger Autofahrer prallte mehrfach gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich. Der Unfall führte zu einem kilometerlangen Rückstau

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall geschah kurz vor 05.00 Uhr in Fahrtrichtung Bern, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Das Auto sei zunächst stark ins Schwanken geraten. In der Folge sei das Fahrzeug mehrfach gegen die Mittelleitplanke geprallt. Es habe sich überschlagen und schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.

Der 53-jährige Lenker zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Spital gebracht werden. Am Fahrzeug sowie an der Infrastruktur entstand laut Polizeiangaben erheblicher Sachschaden.

Als Folge des Unfalls und der Bergungsarbeiten bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Unfallursache zu klären

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