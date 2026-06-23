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Serena Stiftung will Alterswohnungen im Berner Mittelfeld bauen

Keystone-SDA

Die Berner Burgergemeinde führt ihr Alterswohnprojekt im Berner Mittelfeld nicht weiter. Stattdessen soll die Stiftung Serena das Baufeld im neuen Stadtquartier Viererfeld/Mittelfeld entwickeln. Ziel bleibe ein preisgünstiges Angebot für selbständiges Wohnen im Alter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Burgergemeinde hat in den vergangenen Jahren verschiedene Konzepte für einen Erweiterungsbau des nahen Burgerspittels entworfen und getestet. Eine Art Generationenwohnen schwebte den Bernburgern unter anderem vor.

Mit dem Fortschreiten der Arbeiten habe sich nun aber gezeigt, dass eine solche funktionale und betriebliche Verbindung zwischen Neubau und Burgerspittel mit den geltenden Planungsgrundlagen nicht umsetzbar sei, heisst es in einer Mitteilung von Stadt, Burgergemeinde und Serena Stiftung.

Die Gesamtentwicklung des neuen Quartiers könne auch mit dem Wechsel der Bauträgerschaft für das Baufeld M31 weitergeführt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

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