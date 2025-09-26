SGS eröffnet neuen Hauptsitz in Baar ZG im Januar 2026
Der Prüf- und Inspektionskonzern SGS wird seinen neuen Hauptsitz in Baar ZG am 29. Januar 2026 offiziell einweihen. Der Anlass wird von CEO Géraldine Picaud geleitet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) SGS hatte den Wegzug aus Genf damit begründet, dass das Gebäude dort zu gross und zu teuer sei. Zudem sei Zug näher am Flughafen Zürich. Ein Stellenabbau sei mit der Verlegung des Hauptsitzes nicht verbunden.
Der Konzern beschäftigt an seinem Hauptsitz rund 150 Angestellte bei einer Mitarbeiterzahl von gegen 100’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. 2024 belief sich sein Umsatz auf 6,8 Milliarden Franken.
Die Aktionäre haben den Umzug von Genf nach Baar per 1. November 2025 im letzten Frühling gutgeheissen.