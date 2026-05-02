Sieben Anzeigen nach Verkehrskontrollen auf der A13 bei Sevelen SG

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A13 bei Sevelen SG haben verschiedene Korps am Freitagabend bis Samstagmorgen über hundert Fahrzeuge kontrolliert. Sieben Lenkerinnen und Lenker wurden wegen verschiedener Delikte angezeigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Unter anderem war ein 28-jähriger Autofahrer mit 163 km/h unterwegs, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Ein 59-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau waren alkoholisiert am Steuer und mussten den Führerausweis abgeben.

Aus den Geschwindigkeitskontrollen resultierten rund 80 Ordnungsbussen, schrieb die Polizei weiter. Weitere 20 Ordnungsbussen wurden wegen fehlender Vignetten, nicht getragener Sicherheitsgurten und Ähnlichem ausgestellt.

An der koordinierten Aktion beteiligten sich die Kantonspolizei St. Gallen, das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit sowie die Landpolizei Liechtenstein. Sie dauerte vom Freitagabend bis Samstag gegen 3 Uhr.