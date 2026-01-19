Sieben Kandidierende wollen in die fünfköpfige Glarner Regierung

(Keystone-SDA) Für die Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates haben bisher sieben Personen ihre Kandidatur angemeldet, schrieb die Staatskanzlei am Montag auf der Internetseite des Kantons Glarus. Neu in den Regierungsrat will die 53-jährige Manuela van der Glas-Eigenmann aus Niederurnen. Sie ist Senior Advisor bei einer philanthropischen Organisation. Weiterer Herausforderer der bisherigen Regierungsratsmitglieder ist der 53-jährige Marcel Lötscher aus Schwanden. Er ist Seilbahnangestellter und ebenfalls parteilos.

Die bisherigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte Marianne Lienhard (SVP, Volkswirtschaft und Inneres), Kaspar Becker (Mitte, Bildung und Kultur), Markus Heer (SP, Finanzen und Gesundheit), Thomas Tschudi (SVP, Bau und Umwelt) sowie Christian Marti (FDP, Sicherheit und Justiz) treten nochmals an. Bis am 27. Februar läuft die freiwillige Anmeldung für weitere Kandidaturen. Voraussetzung, um gewählt werden zu können, ist eine solche Anmeldung nicht. Alle angemeldeten Personen werden auf der Webseite des Kantons aufgeführt.

Ein allfälliger zweiter Wahlgang fände am 29. März statt.