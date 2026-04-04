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Snowboarder nach Lawinenniedergang bei Rüschegg BE tot geborgen

Snowboarder nach Lawine bei Rüschegg (BE) tot geborgen
Snowboarder nach Lawine bei Rüschegg (BE) tot geborgen Keystone-SDA

Ein 41-jähriger Mann ist am Freitag in Sangernboden im Kanton Bern bei einem Lawinenniedergang ums Leben gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Lawinenniedergang kam es gegen 12.15 Uhr in Sangernboden in der Gemeinde Rüschegg, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Der Snowboarder habe sich auf der Abfahrt in Richtung Gantrischhütte befunden, als sich auf der Nordostseite des Bürgle ein Schneebrett löste. Der Mann wurde von der Lawine mitgerissen und verschüttet. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen, wie es weiter hiess. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 41-jährigen Schweizer aus dem Kanton Freiburg.

Im Einsatz standen Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz, verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern sowie Rettungshelikopter. Die Kantonspolizei Bern habe unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Ereignis aufgenommen.

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