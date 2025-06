Software One erwartet Vollzug der Crayon-Übernahme Anfang Juli

Keystone-SDA

Der IT-Dienstleister Software One erwartet den Abschluss der Übernahme des norwegischen IT-Dienstleisters Crayon per Anfang Juli 2025. Alle nötigen behördlichen Genehmigungen liegen vor, wie das Stanser Unternehmen am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Software One bestätigte zudem die Geschäftsleitung des künftig vereinten Unternehmens: CEO Raphael Erb wird gemeinsam mit Crayon-Chefin Melissa Mulholland als Co-CEO fungieren.

Aktionäre von Crayon erhalten pro Aktie 69 norwegische Kronen in bar sowie 0,8233 neue Software-One-Aktien. Die Kotierung dieser Aktien an der Schweizer Börse SIX ist am oder um den 2. Juli geplant, eine Zweitkotierung in Oslo folgt einen Tag später. Ein Zwangserwerb der restlichen Crayon-Aktien ist vorgesehen. Im Anschluss daran will Software One das Verfahren zur Dekotierung der Crayon-Aktien einleiten.

Software One will mit der Übernahme seine Marktposition im globalen IT- und Cloud-Dienstleistungssektor stärken und das Angebot ausbauen. Das kombinierte Unternehmen mit Sitz in Stans wird mit rund 13’000 Mitarbeitenden in 70 Ländern aktiv sein und einen Umsatz von etwa 1,6 Milliarden Franken erzielen.