Software One wächst etwas stärker als erwartet

Keystone-SDA

Der IT-Dienstleister Software One aus Stans NW hat am Montag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 publiziert. Demnach stiegen die Verkäufe währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis um 1,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die vergleichbare Basis bezieht sich auf den Zukauf von Crayon Mitte 2025. Die Zahlen wurden daher so ausgewiesen, als wäre der Zukauf schon zum 1. Januar 2024 abgeschlossen worden, erklärte Software One in einer Mitteilung.

Wechselkurseffekte wirkten sich mit 3,4 Prozentpunkten negativ auf den Umsatz aus. Dieser lag damit leicht über der zuvor kommunizierten Prognose. Bisher hatte das Unternehmen ein «flaches Wachstum zu konstanten Wechselkursen» in Aussicht gestellt.

Der nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS ausgewiesene Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr sogar um 22,5 Prozent auf 1,24 Milliarden Franken.

Im vierten Quartal zog der Umsatz nach IFRS-Standard um 64,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Der Anstieg sei vor allem auf die am 2. Juli 2025 abgeschlossene Akquisition von Crayon zurückzuführen, hiess es. Auf vergleichbarer kombinierter Basis resultierte im vierten Quartal ein währungsbereinigtes Plus von 11,0 Prozent.

Eine gute Entwicklung habe es dabei vor allem in den Regionen Europa und Asien gegeben, teilte Software One mit. Das Amerika-Geschäft habe sich dagegen nur verhalten entwickelt.

Der vollständige Geschäftsbericht mit den geprüften Zahlen soll am 31. März 2026 veröffentlicht werden.

Software One gab am Montag zudem bekannt, dass Barend Fruithof am 22. Mai von der Generalversammlung als zusätzliches unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt werden solle. Fruithof ist CEO der Aebi Schmidt Group.