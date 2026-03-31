Solothurner Sek-P-Schüler erhalten neu Unterricht in Berufsbildung

Keystone-SDA

In der Sekundarschule P im Kanton Solothurn wird ein neues Unterrichtsfach eingeführt. Spätestens ab dem Schuljahr 2028/2029 besuchen die Schülerinnen und Schüler das Fach Berufsorientierung.

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(Keystone-SDA) Mit diesem zusätzlichen Fach sollen die Schülerinnen und Schülerinnen der Sekundarschule P auch auf die Berufswahl und das Berufsleben vorbereitet werden. Dies teilte die Staatskanzlei Solothurn am Dienstag mit.

Bisher sei dies nur in den Anforderungsniveaus Sek E und B der Fall gewesen. Die Sek P sei aktuell vor allem auf den Eintritt ins Gymnasium ausgelegt.

Ein Sechstel der Schülerschaft in der Sek P habe Mühe, einen passenden Bildungsweg einzuschlagen, hiess es. Die Einführung des Fachs Berufsorientierung könne diese Schwierigkeiten mildern. Für das neue Fach werde der Stundenplan der Sek P angepasst.