Solothurner Staatsarchiv kann seine Aktenberge abarbeiten

Keystone-SDA

Das Solothurner Staatsarchiv erhält vier zusätzliche Vollzeitstellen. Der Kantonsrat hat sich im Rahmen der Budgetdebatte mit 51 zu 45 Stimmen gegen einen Kürzungsantrag der Finanzkommission ausgesprochen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dass der Bedarf der Stellen grundsätzlich ausgewiesen ist, räumte am Dienstag auch die Finanzkommission (Fiko) ein. Es bestehe aber der Willen, dass man angesichts der kantonalen Finanzlage dem Gesamtaufwand Grenzen setze, hielt Daniel Probst (FDP) als Kommissionssprecher fest.

Die Fiko beantragte deshalb zur Dämpfung der Kosten, dass das Globalbudget «Dienstleistungen der Staatskanzlei» für die Jahre 2026 bis 2028 von den vom Regierungsrat beantragten 27,8 Millionen Franken auf 24,9 Millionen Franken gekürzt werde. Das entspreche dem Stand des laufenden Jahres plus Teuerung, sagte Probst.

Der Kürzungsantrag scheiterte indes. Das Staatsarchiv sei jahrelang, ja jahrzehntelang vernachlässigt worden, führte etwa Urs Huber (SP) aus. Mangels fehlender Ressourcen seien Papiere einfach nur abgelagert worden, statt dass sie dokumentiert worden wären.

Von einem erheblichen Rückstand sprach auch Staatsschreiber Yves Derendinger. 10,5 Kilometer Akten seien noch nicht zugänglich; diese müssten eigentlich für den geplanten Umzug des Staatsarchives vorbereitet werden. Zudem würden weitere 10 Kilometer Akten in den verschiedenen Ämtern warten, die ins Archiv überführt werden müssten.

Am Ende sprach sich die Kantonsratsmehrheit für die Schaffung dieser Stellen aus. Auf Antrag der SP kürzte die Mehrheit das Staatskanzlei-Globalbudget leicht um 0,24 Millionen Franken auf 27,6 Millionen Franken. Die Kommunikationsabteilung soll etwas geringer als geplant ausgebaut werden.

Die Fiko wird im Rahmen der auf zwei Sitzungen angesetzten Budgetdebatte weitere Kürzungen bei verschiedenen Globalbudgets beantragen. FDP und SVP kündigten bereits an, dass sie das Budget 2026 in der Schlussabstimmung am Mittwoch in einer Woche ablehnen wollen, falls diese Anträge nicht durchkommen.