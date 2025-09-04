The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Sommerstaus am Gotthard bleiben auf Vorjahresniveau

Keystone-SDA

Am Gotthard-Nordportal haben sich die Fahrzeuge diesen Sommer ähnlich häufig gestaut wie im Vorjahr. Der Spitzenwert betrug 17 Kilometer. Der Rückreiseverkehr am Südportal fiel hingegen kürzer aus, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Ferienverkehr im Juli und August führte am Gotthard erneut zu langen Wartezeiten. Laut TCS staute sich der Verkehr am Nordportal an elf Tagen über mehr als zehn Kilometer. Den Rekord bildete eine 17 Kilometer lange Kolonne am 25. und 26. Juli. Das war zeitgleich mit dem Ferienbeginn in mehreren deutschen Bundesländern, wie der TCS schrieb.

Auf der Rückreise blieb die Staubelastung indes geringer: Nur am 9. August erreichte der Stau am Südportal mit 13 Kilometern die Zehn-Kilometer-Marke. Im Vorjahr war dies noch an sieben Tagen der Fall.

In den kommenden Wochen ist der Gotthardtunnel mehrfach nachts gesperrt. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft