Sommerstaus am Gotthard bleiben auf Vorjahresniveau

Keystone-SDA

Am Gotthard-Nordportal haben sich die Fahrzeuge diesen Sommer ähnlich häufig gestaut wie im Vorjahr. Der Spitzenwert betrug 17 Kilometer. Der Rückreiseverkehr am Südportal fiel hingegen kürzer aus, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Ferienverkehr im Juli und August führte am Gotthard erneut zu langen Wartezeiten. Laut TCS staute sich der Verkehr am Nordportal an elf Tagen über mehr als zehn Kilometer. Den Rekord bildete eine 17 Kilometer lange Kolonne am 25. und 26. Juli. Das war zeitgleich mit dem Ferienbeginn in mehreren deutschen Bundesländern, wie der TCS schrieb.

Auf der Rückreise blieb die Staubelastung indes geringer: Nur am 9. August erreichte der Stau am Südportal mit 13 Kilometern die Zehn-Kilometer-Marke. Im Vorjahr war dies noch an sieben Tagen der Fall.

In den kommenden Wochen ist der Gotthardtunnel mehrfach nachts gesperrt. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.