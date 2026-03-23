Sonova verkauft Geschäft von Sennheiser schon wieder

Keystone-SDA

Sonova fokussiert sich auf sein Kerngeschäfte mit Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Das Audiogeschäft für Endkunden soll daher verkauft werden. Zu diesem gehören auch die Aktivitäten der Firma Sennheiser, die Sonova gerade erst vor vier Jahren gekauft hatte.

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(Keystone-SDA) Sonova wolle sich klarer ausrichten, teilte der Konzern aus Stäfa ZH am Montag mit. Das zum Verkauf ausgeschriebene Consumer-Hearing-Geschäft operiert unter der Marke Sennheiser und ist im Grunde der Konsumenten-Elektronik-Bereich des Konzerns. Es beinhaltet also alles, was sich nicht direkt an Patienten mit Hörlösungen, sondern an normale Endkunden richtet.

Die Sparte umfasst Audio-Produkte wie Premium-Kopfhörer, True-Wireless-Earbuds, Audiophile High-End-Geräte und Soundbars. Auch dazu gehören «Hörlösungen light» (sogenannte Hearables), die etwa Sprache in lauter Umgebung verbessern, aber noch keine klassischen Hörgeräte sind.

Man sei bemüht, «den bestmöglichen Eigentümer» zu finden, erklärte Sonova weiter. Sonova hatte die Division mit dem Kauf der für ihre Kopfhörer berühmten Firma Sennheiser im Jahr 2022 neu etabliert und danach ausgebaut. Ziel war es, Kunden früher in der «Hörreise» abzuholen und langfristig ins Hörgerätegeschäft zu führen.