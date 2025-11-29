SP Graubünden nominiert Kandidierende und lanciert Initiative

Keystone-SDA

Die SP Graubünden hat am Samstag die Kandidierenden für die Grossratswahlen 2026 nominiert. Am Nominationsparteitag lancierte die Partei zudem ihre Volksinitiative für mehr bezahlbaren Wohnraum.

1 Minute

(Keystone-SDA) Neben den Themen Klima, Gleichstellung, Gesundheitsversorgung und Demokratie setze die SP mit der Lancierung ihrer Initiative in ihrem Wahlkampf einen Fokus auf die Wohnungspolitik, teilte die Partei am Samstag mit.

Am Samstag konnte die SP bereits 100 von möglichen 120 Kandidaturen für den Grossen Rat nominieren, wie es weiter hiess. Erfreulich sei die hohe Anzahl der Frauenkandidaturen – deutlich über die Hälfte der Nominierten seien Frauen. Die Regierungs- und Grossratswahlen finden am Sonntag, 14. Juni 2026 statt.

Angesichts des knappen bezahlbaren Wohnraums in Graubünden habe die Partei die Volksinitiative lanciert. Die SP Graubünden ist der Ansicht, dass der Markt die Wohnungsnot nicht lösen kann und es eine aktive Wohnraumpolitik sowie gezielte öffentliche Unterstützung braucht, wie es weiter hiess.