SP-Nationalrätin Samira Marti wird von zahmen Eichhörnchen belagert

Keystone-SDA

SP-Nationalrätin und Hobbygärtnerin Samira Marti wird auf ihrem Balkon von zahmen Eichhörnchen belagert, wie sie im SP-Podcast "Meyer:Wermuth" sagte. Mittlerweile musste sie bereits Eichhörnchen-Fans abwimmeln.

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(Keystone-SDA) Ihre Hochbeete seien mittlerweile voller gehorteter Nüsse. Zudem würden sich die nicht menschenscheuen Eichhörnchen am angepflanzten Gemüse gütlich tun, wie das Nachrichtenportal Nau in Berufung auf den Podcast schrieb.

Marti hat mit den Spätfolgen zu kämpfen, die ihre langjährige Vormieterin hinterlassen habe. Diese habe die Nager «dressiert». Zu Beginn habe sie sich über die tierischen Besuche gefreut, mittlerweile aber werde es ihr doch ein wenig zu viel.

Nach Bekanntgabe der Eichhörnchen-Geschichte auf dem Podcast kam auf Marti noch ein weiteres Problem hinzu. Es hätten sich Tierliebhaber gemeldet, die vorbeischauen wollten, um die Eichhörnchen zu streicheln. Die Baselbieter Nationalrätin stellte ab er klar, dass dies nicht möglich sei. Allzu viel Nähe wollten die zahmen Tiere nun doch nicht.