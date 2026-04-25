SP-Nationalrat Cédric Wermuth darf erneut kandidieren

Keystone-SDA

Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth kann im Herbst 2027 zum fünften Mal für den Nationalrat antreten. Die Delegierten der SP Aargau haben am Samstag in Zofingen der Kandidatur mit grosser Mehrheit zugestimmt.

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(Keystone-SDA) Damit haben die Delegierten die Amtszeitbeschränkung aufgelöst. Denn die Statuten der SP Aargau verlangen für eidgenössische und kantonale Mandate nach zwölf Jahren Amtszeit eine Nomination mit Zweidrittelmehrheit der Delegierten.

Wermuth ist seit 2011 und damit seit vier Legislaturen im Amt. Daher mussten die Delegierten am Parteitag in Zofingen darüber entscheiden, ob diese Amtszeitbeschränkung aufgehoben wird und der 40-Jährige erneut zu den nationalen Wahlen im Herbst 2027 antreten darf. Wermuth ist ausserdem Co-Präsident der SP Schweiz.