Spaziergänger wird in Allschwil BL ausgeraubt und verletzt

Keystone-SDA

Zwei Unbekannte haben am Sonntag einen 62-jährigen Mann in Allschwil ausgeraubt und verletzt. Beim Abendspaziergang auf der Bachgrabenpromenade wurde er nach 21.00 Uhr angesprochen und unvermittelt angegriffen, wie die Baselbieter Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der verletzte Spaziergänger musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden mutmasslichen Täter flüchteten zu Fuss in Richtung Basel, wie es im Communiqué heisst. Die Polizei sucht Zeugen.

